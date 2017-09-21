Hicri yılbaşının önemi nedir ve ne zaman kutlanır

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Hicri Yılbaşı kutlanıyor. Peki Hicri Yılbaşının önemi nedir? Detaylar haberimizde

Bu güne özel eşinize dostunuza ailenize ve yakınlarınıza resimli Hicri yılbaşı mesajlarını yollayabilirsiniz. Dünya'da geçerli olan 2 çeşit takvim vardır, birisi Miladi bu Hz. İsa'nın doğumu diğeri ise Hicri Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesidir. Miladi takvimine göre yılbaşı 1 Ocak'tır. Hicri takvim'e göre ise Yılbaşı 1 Muharrem'de başlar.

Kameri olarak 1 Muharrem 1439'a girdiğimiz zaman Hicri Yılbaşı Miladi takvim'e göre 21 Eylül 2017 Perşembe günü kutlanacaktır. Muharremin Başlangıcı Perşembe günü olacak ve Muharremin 10. günü Aşure Günü (30 Eylül 2017 Cumartesi) günü Aşure günü olarak kutlanacak. Yine belirtmek gerekirse 21 Eylül Perşembe günü 2017 Hicri yılbaşı'dır.

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi esâs tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir.

Hicrî sene de mîlâdî ve rûmî târihler gibi 12 ay esâsına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Hicri Ayların adları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-âhir, Cemâzil-evvel, Cemâzil-âhir, Receb, Şâbân, Ramazân, Şevvâl, Zil-kâde, Zil-hicce.

Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslâm âleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hristiyanlığın aslında bulunmayan, fakat sonradan kabûl edilen yılbaşı günü, onlara ait özel bir gündür...

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne'ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel'in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cumâ günü Medîne'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu. Bu da, târihçilere göre mîlâdın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cumâ gününe rastladığı, Ahmed Ziyâ Beyin “Kozmoğrafya” kitabında yazılıdır. Kubâ köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümânların yılbaşısı, yâni hicrî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da “Hicrî-Şemsî Yıl” denir.

Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

* Hicrî (İslâmî) ayların birincisi, Muharrem ayıdır.

* Yeni yıla oruçla başlamak için, birinci günü oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

* Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Kaynak: Hürriyet