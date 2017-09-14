Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı son hali ortaya çıktı

6 yaşında iken güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Fransız manken Thylane New York Moda haftasında yine herkesi kendine hayran bıraktı

Henüz 6 yaşındayken Jean Paul Gaultier için podyuma çıkan ve Vogue’un çocuk ekine kapak olan Thylane, tasarımcı Michael Kors’un defilesinde seyirci koltuğundaydı.

Kors’un etkinliğinde Thylane, 10.000 dolarlık bir elbise, 8.000 dolarlık bir çanta ve 1300 dolarlık bir gömlek giydi. İngiltere’nin çok okunan internet sitelerinden MailOnline, haberi “Ne kadar da büyümüş” şeklinde paylaştı.