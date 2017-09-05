3 milyar ışık yılı uzaktan radyo dalgaları sinyali geldi

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking öncülüğünde kurulan bir teleskop ağ Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzakta olan bir galaksiden sinyal aldı

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları gelen bu sinyallerin kara delikler veya nötron yıldızlarından geldiğine inansa da, UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan sinyal gönderildiğine dair spekülasyonlar heyecan yarattı.

Sinyaller, ünlü bilim insanı Stephen Hawking ile Rus milyarder Yuri Milner’in evrende başka hayat olup olmadığının araştırılması için 100 milyon dolara kurduğu ‘Breakthrough Listen’ adlı proje kapsamında tespit edildi. Proje kapsamındaki teleskop ağının, FRB (fast radio burst) adı verilen hızlı radyo dalgaları saptadığı açıklandı. Buna göre, 15 tane güçlü ve FRB tespit edildi.

2012 yılında da, yine dünyaya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksideki bir kaynaktan gelen yaklaşık iki düzine FRB saptanmıştı. Sinyallerin kaynağına ‘FRB 121102’ adı verilmişti. Araştırmayı yürüten astronomlar, son sinyallerin de aynı kaynaktan geldiğini ancak bu kez geçmiştekine kıyasla daha sık ve güçlü biçimde verildiğini belirtiyor.

‘DÜNYA DIŞI TEKNOLOJİ’ İHTİMALİ

Sinyallerin veriliş sebebinin bilinmemesi ise astronomi camiasında tartışma yarattı. Breakthrough Listen projesinde araştırmacı olan ve sinyallerin arttığını tespit eden Vishal Gajjar, kaynağın yeniden aktif hale geldiğini belirtip radyo dalgalarını ‘gizemli’ diye niteledi. Projenin direktörlerinden Andrew Siemion, sinyallerin ‘dünya dışı teknoloji’den veriliyor olma ihtimalini dışlamadı. Harvard Üniversitesi’nden Peter Williams ise “Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim” dedi.