05/09/2017 13:08


3 milyar ışık yılı uzaktan radyo dalgaları sinyali geldi

Stephen Hawking

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking öncülüğünde kurulan bir teleskop ağ Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzakta olan bir galaksiden sinyal aldı

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları gelen bu sinyallerin kara delikler veya nötron yıldızlarından geldiğine inansa da, UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan sinyal gönderildiğine dair spekülasyonlar heyecan yarattı.

Sinyaller, ünlü bilim insanı Stephen Hawking ile Rus milyarder Yuri Milner’in evrende başka hayat olup olmadığının araştırılması için 100 milyon dolara kurduğu ‘Breakthrough Listen’ adlı proje kapsamında tespit edildi. Proje kapsamındaki teleskop ağının, FRB (fast radio burst) adı verilen hızlı radyo dalgaları saptadığı açıklandı. Buna göre, 15 tane güçlü ve FRB tespit edildi.

2012 yılında da, yine dünyaya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksideki bir kaynaktan gelen yaklaşık iki düzine FRB saptanmıştı. Sinyallerin kaynağına ‘FRB 121102’ adı verilmişti. Araştırmayı yürüten astronomlar, son sinyallerin de aynı kaynaktan geldiğini ancak bu kez geçmiştekine kıyasla daha sık ve güçlü biçimde verildiğini belirtiyor.

‘DÜNYA DIŞI TEKNOLOJİ’ İHTİMALİ

Sinyallerin veriliş sebebinin bilinmemesi ise astronomi camiasında tartışma yarattı. Breakthrough Listen projesinde araştırmacı olan ve sinyallerin arttığını tespit eden Vishal Gajjar, kaynağın yeniden aktif hale geldiğini belirtip radyo dalgalarını ‘gizemli’ diye niteledi. Projenin direktörlerinden Andrew Siemion, sinyallerin ‘dünya dışı teknoloji’den veriliyor olma ihtimalini dışlamadı. Harvard Üniversitesi’nden Peter Williams ise “Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim” dedi.


seda sayan mehmet ali
Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
necdet siaslı
PKK, PYD tek ortağımız
sunat atun
Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil
turker erturk
Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi
grip aşısı
Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı
İlgili Haberler
gizemli balina ölümleri

Balina ölümlerinin sebebi Kuzey Işıkları mı

Kaan Turan

Genç yetenek Kaan 13 yaşında dünya birincisi oldu

dua okumak

Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir

Tarık Akan anma

Tarık Akan ölümünün birinci yılında anılıyor

Son Dakika Haberleri
seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

necdet siaslı

PKK, PYD tek ortağımız

sunat atun

Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

turker erturk

Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam