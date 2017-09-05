Genç yetenek Kaan 13 yaşında dünya birincisi oldu

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi Kaan Turan İtalya'da düzenlenen piyano yarışmasında dünya birincisi oldu

Müzikle 6 yaşında buluşan 8. sınıf öğrencisi Kaan Turan, 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı yarışmada Fazıl Say’ın Kara Toprak, Chopin’in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart’ın La Minör Piyano Sonatı’nı çaldı.

Bir Türk bestecinin eserini çalarak bu birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, “Fazıl Say’ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var” dedi.

YETENEĞİ ÇOK ÖZEL

Genç sanatçının piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni de öğrencisinin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Kaan kendi bestelerini de yapıyor. Absolut-Mutlak Kulak gibi çok özel bir yeteneğe sahip. Kaan’ın daha önce olduğu gibi bundan sonra da piyanoda Türkiye’yi dünya çapında temsil ederek başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.