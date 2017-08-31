Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir

Müslüman alemi 'Arefe gününde nasıl ibadet edilmelidir?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Arefe gününde edilmesi gereken ibadetler nelerdir? İşte cevabı

Kurban Bayramının arefe gününde Sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

Teşrik tekbirlerine Kurban bayramından bir gün önce yani Arefe günü sabah namazında başlanır. Kurban Bayramının 4. günü ikindi namazında ise bitmek üzere toplam 23 vakit devam eder. Farzların arkasından selam verir vermez birer defa getirilen bu tekbirlerin hükmü vaciptir.

(Allahu ekber. Allahu ekber. Lailâhe illallahü vallâhü ekber. Allahu ekber ve li'llâhi'l-hamd)

Arefe günü oruç tutulmalıdır

Ebu Katâde (ra) der ki: Resulullah’a (asm) arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Müslim) Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah (asm): “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır.

Arefe günü, öğlenle ikindi arasında iki rekât namaz kılınır.

Bu namazın her rekâtında; Fatiha suresinden sonra, elli kere ihlâs suresi okunur. Allah-ü Teâlâ, bu namazı kılan kimselere şu ihsanları yapar:

Kendisi için bir milyon sevap yazar.

AREFE GÜNÜ OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.

Duaların en faziletlisi Arife günü yapılandır. Benim ve benden önceki Peygamberlerin buyurdukları en hayırlı dua şudur:

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu: İhlas suresini kim arife günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Rivayet edildi ki: Arife günü aşağıda zikredilen sure ve duaları 100 kere okursa, Allahü Teala meleklerine şöyle buyurur’ Ey meleklerim kulum beni zikretti, İhlas’ı Şerif okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavatı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için ‘Ya Rabbi Hacları kabul buyur’dese onu da kabul ederim’’

Buna gücü yetmezse 100 kere okumalıdır.