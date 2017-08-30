30/08/2017 12:50


Tarık Akan ölümünün birinci yılında anılıyor

Tarık Akan anma

Tarık Akan birinci yılında İzmir Karşıya Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor.

Tarık Akan Anılıyor, Tarık Akan ölünün birinci yılında İzmir Karşıya Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor. Anma programı kapsamında 13 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 ‘da İnönü Mahallesinde, Tarık Akan Parkı’nın açılışı yapılacak. Aynı günün akşamı 20.30 Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosunda sanatçı Orhan Aydın’ın sunumunu yaptığı anma gecesi düzenlenecek. Anma gecesine Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Zeynep Oral, Arif Keskiner ve kızı Özlem Üregül, oğlu Özgür Üregül, Acun Günay, Sadık Gürbüz katılacak.

Nasuh Bektaş 

 

necdet siaslı
Tarım ülkesiyiz ama
necdet siaslı
Kerkük bir Türk kenti mi
Sureyya_Kucuk
Üç kez kansere yakalanan usta tiyatrocu aşırı kilo verdi
Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz’ın hiçbir yerde olmayan ilkokul fotoğrafı
trt 1 yayin akisi
30 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
İlgili Haberler
kargo

Kurban Bayramında kargolar açık mı olacak

banka ve ptt

Kurban Bayramında bankalar ve PTT'ler açık olacak mı

kurban bayramı

Kurban Bayramının arefesinde oruç tutulur mu

Süper Loto

Süper Loto sonuçları açıklandı 24 Ağustos 2017

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Tarım ülkesiyiz ama

necdet siaslı

Kerkük bir Türk kenti mi

Sureyya_Kucuk

Üç kez kansere yakalanan usta tiyatrocu aşırı kilo verdi

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz’ın hiçbir yerde olmayan ilkokul fotoğrafı

 Yazarlarımız
Türker Ertürk

ASIL SEN BİZE HAKKINI HELAL ET

Rusya dahil Avrupalı devletlerin bağışıklık sistemi iyice çöken, yarı sömürge ve hasta adam durumuna gelen Osmanlı Devleti’ni parçalamak için kullandığı enstrümanlardan biriydi Ermeni kartı. I. ...

Devam