Tarık Akan ölümünün birinci yılında anılıyor

Tarık Akan birinci yılında İzmir Karşıya Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor.

Tarık Akan Anılıyor, Tarık Akan ölünün birinci yılında İzmir Karşıya Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor. Anma programı kapsamında 13 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 ‘da İnönü Mahallesinde, Tarık Akan Parkı’nın açılışı yapılacak. Aynı günün akşamı 20.30 Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosunda sanatçı Orhan Aydın’ın sunumunu yaptığı anma gecesi düzenlenecek. Anma gecesine Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Zeynep Oral, Arif Keskiner ve kızı Özlem Üregül, oğlu Özgür Üregül, Acun Günay, Sadık Gürbüz katılacak.

Nasuh Bektaş