Kurban Bayramında kargolar açık mı olacak

Kargo şirketleri açıklama yaptı. Şirketler Kurban Bayramı tatili boyunca açık olup olmayacaklarını müşterilerine duyurdu

Aras Kargo: 30 Ağustos itibariyle tatile girecek olan kurum, 05 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

MNG Kargo: Bayram, tatil ve cumartesi günleri hizmet vermemektedir. MNG Kargo, diğer günler 21.00'a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo: 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan kurum, 31 Ağustos arefe günü yarım gün hizmet verecek.

Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos itibariyle kapalı olacak olan kurum, 05 Eylül tarihi itibariyle hizmet verebilecek.

TNT Kargo: 30-31 Ağustos tarihlerinde kargo kabul eden ancak dağıtım yapmayan firma, bayram boyunca hizmet vermemektedir.

PTT Kargo: Kurum, 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yalnızca 31 Ağustos tarihinde hizmet verecek.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.