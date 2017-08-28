Kurban Bayramında bankalar ve PTT'ler açık olacak mı

Kurban Bayramı tatili boyunca PTT ve bankalar açık olacak mı? Sağlık Ocağı bayram tatilinde açık mı olacak? Konuyla ilgili detaylar haberimizde

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatili boyunca PTT, noter ve hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Noterler ve PTT çalışanları ise, kurban bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak.

Kurban Bayramında Sağlık Ocağı açık olacak mı

Bayram tatili dolayısıyla sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.

Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.

Bankaların çalışma programı şu şekilde:

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı.