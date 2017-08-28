28/08/2017 11:21


Kurban Bayramının arefesinde oruç tutulur mu

kurban bayramı

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramına çok bir süre kaldı. Müslümanlar Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nda oruç tutmak ile ilgili bilgiler verildi.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce’nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.


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