Ayvalık Şeytan Sofrasına Haluk Levent fidan dikecek imara açtırmayacak

Sanatçı toplum ile aynı duyarlılıkta olunca daha bir anlamlı sanatçı oluyor. İşte yanan ormanlarımıza sahip çıkan sanatçımız.

AVRUPA-Sosyal konulara duyarlılığı ile tanınan şarkıcısı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu üyelerine Ayvalık'ta kundaklanma şüphesi bulunan ve küle dönen ormanlık alan için çağrı yaptı. Ünlü sanatçı, hayranlarını ve çevre konularına duyarlı herkesi bölgede fidan dikmeye çağırdı ve iddialı bir açıklama yaptı: "Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin. Hodri meydan!"... Sanatçının çağrısına kısa sürede birçok takipçisinden karşılık geldi. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos'ta çıkan ve üç hektar alanı küle döndüren yangın ülke çapında büyük üzüntüye neden oldu. Ormanlık alanın yine rant amaçlı kundaklandığı ve yanan bölgenin imara açılacağı iddiası bulunuyor.Şeytan Sofrasına Haluk Leven'ten büyük destek.