Seksi bikinili Marul Hanımlar İstanbul caddelerinde boy gösterecekler

AVRUPA-Alımlı hanımlar ayağının tozuyla lezzetli vegan yiyecekler, sağlıklı ipuçları ve çok daha fazlası ile geliyor.New York’tan Küba’ya, Çin’den dünyanın hemen hemen her yerinde bulundular—ancak, tarihi bir ilke imza atacak olan PETA'nın, üzerlerinde stratejik olarak yerleştirilmiş marul yaprakları haricinde hiçbir şey olmayan seksi "Marul Hanımları", Türkiye’ye ilk kez gelecek ve Perşembe günü İstanbul caddelerinde boy gösterecekler. Lezzetli vegan yiyecek örnekleri dağıtacaklar ve “Taze Bir Başlangıç: Veganlığa Geçin” pankartları ile dolaşacaklar.

İstanbul’da Söğütlü Ҫeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi ve General Asım Gündüz Caddesinin kesiştiği noktada boğa heykelinin yanında, 17 Ağustos Perşembe, öğlen 12’de

PETA Başkanı Ingrid E. Newkirk, “PETA'nın varla yok arası giyinmiş Marul Hanımları, Türk halkına vegan falafelden zayıflama ipuçlarına kadar, bitkilerin gücünün sırlarını açıklamaya hazırlar," diyor. “Vegan elçilerimizin umudu, dünyanın dört bir yanında herkese, hayvanları yiyecek olarak görmeden sevgilerini göstermeleri konusunda ilham verebilmek."

Sloganı kısmen, “hayvanlar bizim yiyeceğimiz değildir” olan PETA, veganların karbon ayak izinin daha düşük olduğunu ve et yiyenlere kıyasla kalp hastalığı, inme, diyabet, kanser ve obezite riskine daha az maruz kaldıklarını belirtmekte. Ve tabii ki, vegan yaşam biçimini benimseyen her bir kişi, günümüz et, yumurta ve süt sektörlerinde her yıl 100’ün üzerinde hayvanı, acılar içinde ve korkunç bir ölümle karşı karşıya kalmaktan kurtarıyor.