Usta şair Can Yücel vefat edeli 18 yıl oldu

Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel vefatının 18. yıl dönümünde anılıyor

Can Yücel’in ölüm yıl dönümü. Usta şair Can Yücel yine yaşamını yitirdiği Ağustos’un 21’inde doğdu. Sene 1926’ydı. Cumhuriyetin efsane Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in oğlu olan şair, Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini Kore'de yaptı. 1958'de Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve Marmaris’te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.

Yücel, son yıllarında Eski Datça'ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. 1996 yılında kurulan Emek Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Şairin ‘Hava döndü’ şiiri EMEP’in parti marşı olarak kullanıldı, işçi sınıfının en önemli marşlarından birisi oldu.

“Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel

Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı

Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı

Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel

Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel”

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten de yargılanan Yücel, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu. 12 Ağustos 1999 gecesi ise yaşamını yitirdi.

Can Yücel’in en sevilen şiirlerinden birisi de Sevgi Duvarı’ydı…

Kaynak: Sözcü