Gözler Bakanlar Kurulunda, bayram tatili uzatılacak mı

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bakanlar Kurulu tarafından konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, toplam tatil süresinin 6 güne çıkması ihtimalini ortaya çıkarıyor. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilme olasılığı gerçekleşirse Kurban Bayramı tatilinin süre olarak 10 günü bulması söz konusu” diyerek uzatılma kararı alındığı takdirde, uzun süreli bir tatilin önceden ilan edilerek duyurulmasının turizm bölgelerine ciddi anlamda ekonomik katkısının olacağını bildirdi.

Prof. Dr. İge Pırnar, “Bilhassa sahil bölgelerindeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarını yüzde 90- 100 bandına çıkaracağı açık. Bu bağlamda uzatılmış bayram tatillerinde iç turizmde en çok talep Antalya ve Ege bölgelerinde olurken kültür turizmi turlarına talep de artıyor. Sektör temsilcileri halihazırda yaklaşan bayram tatili için artan bir talep grafiği olduğunu belirtiyor. Uzatılmış bir bayram tatili ile bu talep yaz aylarının son dönemine denk gelen süreçte yılın son yaz tatilini yakalayabilme olanağının sunulması ile daha da artacaktır. Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, turizm bölgelerindeki otellerin doluluk oranlarında genel olarak ortalama yüzde 50 artış sağlandı. Ege ve Akdeniz sahillerinde ve Çeşme, Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde doluluk oranları yüzde 100'e, Kapadokya gibi bölgelerde de yüzde 30'lardan yüzde 60'lara yaklaştı” dedi.