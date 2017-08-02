Ana Sayfa | YAŞAM 02/08/2017 11:17

Uluslararası piyano yarışmasında dünya ikincisi olan Nehir büyük gurur yaşattı

Nehir Özzengin

12 Yaşındaki Nehir Özzengin İtalya’da yapılan “Uluslararası Ischia Piyano Yarışması”nda dünya ikincisi oldu

Henüz 4 yaşında iken müzik yeteneği keşfedilen 12 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya’da düzenlenen “Uluslararası Ischia Piyano Yarışması”nda dünya ikincisi olmayı başararak büyük gurur yaşadı.

NEHİR ÖZZENGİN KİMDİR?

 Yaşar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Nehir Özzengin, 5 yıl önce burslu kazandığı üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi aldı.Girdiği yarışmalarda uluslararası ödüller alan Özzengin, daha önce “Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması”nda ikincilik ve üçüncülük, Belçika’da düzenlenen “Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması”nda ikincilik elde etti.

Nehir Özzengin, son olarak 26 ülkeden 80 yarışmacının katıldığı “Uluslararası Ischia Piyano Yarışması”nda dünya ikinciliğini kazandı.

Özzengin, her gün en az 2 saat piyanoyla antrenman yapıyor ve tatile gittiği mekanlar dahil olmak üzere gideceği her yerde piyanonun olması gerektiğini söylüyor. Nehir en büyük hayalini, “İleride tüm dünyayı dolaşıp konserler vererek, müziğimi ve ülkemi herkese tanıtmayı hayal ediyorum” sözleriyle açıkladı.

Müzik yeteneği 4 yaşında keşfedilen, piyanonun yanı sıra gitar ve bateri gibi farklı enstrümanları iyi düzeyde çalabilen Özzengin, aynı zamanda lisanslı olarak basketbol ve tenisle uğraşıyor.

 
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