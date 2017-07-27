Ana Sayfa | YAŞAM 27/07/2017 10:37

2017 ehliyet sınavı tarihleri, Ehliyet sınavı ne zaman

Ehliyet sınavı

Binlerce sürücü adayı ehliyet sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ehliyet sınavı tarihleri ne zaman, detaylar haberimizde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavı için giriş yerleri bağlı bulunan sürücü kursundan temin edilecek. Sınav saat 14.00'te başlayacak.

2017 YILINDA YAPILACAK EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

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