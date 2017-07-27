Ana Sayfa | YAŞAM 27/07/2017 10:06

Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün olacak

Kurban Bayramı

Müslümanlar tarafından en çok merak edilen konulardan birisi de Kurban Bayramının ne zaman olacağı. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, daha fazla sorunun cevabı haberimizde

Bu sene , 31 Ağustos Perşembe günü Kurban Bayramının arefesi olacak. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı’nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arife gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

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