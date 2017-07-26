Ana Sayfa | YAŞAM 26/07/2017 10:19

Korkutan senaryo, buz kütlesi tamamen erirse deniz seviyesi 7 metre yükselecek

buzul erimesi

Grönland'da buz kütlesinin sonuna kadar erimesi halinde deniz seviyesi 7 metreye kadar yükselecek

Grönland'da ılıman iklim koşullarının etkisiyle artan su yosunlarının buz tabakasının erimesine neden olduğu bildirildi. Bilim insanları buz kütlesinin tamamen erimesi durumunda dünyada deniz sevieysinin 7 metre artabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları Grönland'da eriyen buz tabakalarının dünyada deniz seviyesini beklenenden daha fazla yükseltebileceği uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre; İngiliz bilim insanları ılıman iklim koşullarının Grönland'da su yosunlarının büyümesine neden olduğunu açıkladı.Yüzeyin kararmasına neden olan su yosunlarının beyaz buz tabakasından daha fazla radyasyonu içine çektiğine ve daha hızlı eridiğine dikkat çekildi.

Bilim insanları, Birleşik Krallık'ın 7 katı büyüklüğündeki Grönland'da buz kütlesinin tamamen erimesi halinde dünyada deniz suyu seviyesinin 7 metre yükselebileceğini bildirdi.En kötü senaryonun, bu yüzyılın sonunda 98 santimetrelik bir artış olabileceği ifade edildi.Grönland son 20 yılda kış mevsiminde kar yağışıyla edindiğinden daha fazla buz kütlesi kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe

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