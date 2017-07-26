Stevia bitkisi nedir ve Stevia bitkisinin faydaları

Paraguay ve Brezilya gibi ülkelerde doğal tatlandırıcı olarak kullanılan Stevia bitkisi Türkiye'de de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı

Şeker Otu Bitkisi Paraguay menşeli Stevia isimli bir bitkidir. Yapılan araştırmalar diyabet hastaları için bir umut olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de ise Rize çevresinde deneme amaçlı ekimi başarıyla yapılmıştır. Dünya’da kullanımı her geçen gün kat kat artan Stevia bitkisi’nin (şeker otu) şu an 5 milyar dolarlık bir pazarı bulunmakta.

Fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra şekere oranla 300-400 kat daha tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Ancak sıfır kalori ve sıfır proteini içeren Stevia bitkisi Asrın Bitkisi olarak belirtiliyor.

Stevia bitkisi/ Şeker Otu bitkisi diyabet, hipertansiyon ve obezite tedavisi için mükemmeldir. Ayrıca sigarayı bırakmak için kullanılabilir. Şeker otu, doğal bir tatlandırıcıdır. Dilde ki tat alma hücrelerine %400 tatlıymış gibi hissettirir fakat içinde hiç şeker ihtiva etmez. Bu nedenle diyabet hastaları tarafından yoğun olarak kullanılır.

STEVİA BİTKİSİNİN FAYDALARI

1) Şeker otu cildi besler,sıkılaştırır ve kırışıklıkları düzeltir.Cilt bakımı için bir maske olarak da kullanılabilir.

2) Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve sivilceleri azaltmak için kullanılabilir.

3) Şeker hastalığı(diyabet) tedavisinde yardımcı rol oynar.

4) Yüksek tansiyon hastalarına iyi geldiği bilinmektedir.

5) Kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı iyi etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

6) Bağırsak ve mide florasını korur.

7) Asit alkali dengesini sağlar ve korur.

8) Bilinen ve rastlanılan herhangi bir yan etkisi yoktur.