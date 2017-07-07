Ana Sayfa | YAŞAM 07/07/2017 10:19

Süper Loto sonuçları açıklandı 6 Temmuz 2017

Süper Loto

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 6 Temmuz tarihinde kazanan rakamları belli oldu

Süper Loto’da her kolon 2 lira karşılığında oynanıyor. Süper Loto 6 Temmuz tarihinde kazanan numaralar işte burada.

Haftanın kazanan numaraları şöyle: 02-05-24-39-45-49

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 1        Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37.764.956,65TL

5 bilen kişi sayısı : 195        Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.667,50TL

4 bilen kişi sayısı : 12.729 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,35TL

3 bilen kişi sayısı : 269.211 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,65 TL

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Numan kurtulmuş

Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olacağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lapseki Belediyesince 32. Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde konuştu


Rekor sıcaklıklar daha da artacak yeni rekor kıracak

Antalya yanıyor. Alanya yangınlarla başedemiyor. Antalya’da dün 47 dereceyi bulan sıcaklık, gecesinde de 30 derecinin üzerine çıkınca vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti. Sıcaklıklar artacak

AVED Genel Başkanı Poyraz Veysal Çadır Şehriban Demir

Avrupa Engelliler Derneği AVED bayramlaştı

Poyraz Veysal Çadır başkanlığındaki Avrupa Engelliler Derneği 60’a yakın çocukla Cengiz Aslan’ın işletmeciliğini yaptığı Leziz Restaurant’ta bir etkinlik gerçekleştirdi.