Süper Loto sonuçları açıklandı 6 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 6 Temmuz tarihinde kazanan rakamları belli oldu

Süper Loto’da her kolon 2 lira karşılığında oynanıyor. Süper Loto 6 Temmuz tarihinde kazanan numaralar işte burada.

Haftanın kazanan numaraları şöyle: 02-05-24-39-45-49

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37.764.956,65TL

5 bilen kişi sayısı : 195 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.667,50TL

4 bilen kişi sayısı : 12.729 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,35TL

3 bilen kişi sayısı : 269.211 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,65 TL