Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olacağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lapseki Belediyesince 32. Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde konuştu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lapseki Belediyesince "32. Kiraz Festivali" kapsamında düzenlenen "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'a sayılı günler kaldığını belirtti.15 Temmuz akşamı birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yola devam edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi, öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı şekilde şehitlerimizi, gazilerimizi onlara duyduğumuz minneti şükranı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.Kurtulmuş, bir asır önce Gelibolu Yarımadası, Saros Körfezi ve Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek İstanbul'u almak isteyen emperyalistlerin niyetinin, 15 Temmuz akşamı İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'nün üstünü kapatanlarla aynı olduğunu dile getirdi.