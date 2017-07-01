Rekor sıcaklıklar daha da artacak yeni rekor kıracak

Antalya yanıyor. Alanya yangınlarla başedemiyor. Antalya’da dün 47 dereceyi bulan sıcaklık, gecesinde de 30 derecinin üzerine çıkınca vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti. Sıcaklıklar artacak

Avrupa-Antalya yanıyor, Türkiye kavruluyor. Sıcak hava tüm Türkiye'yi etkiliyor. Gece 30 derecenin üstüne çıkınca Antalyalılar sahillerde uyudu. Meteoroloji uyardı: Sıcaklık ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Antalya’da dün 47 dereceyi bulan sıcaklık, gecesinde de 30 derecinin üzerine çıkınca vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar sahildeki taş çakıllara uzanarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti. Sahilde uyurken sıcaktan bunalanlar ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına kaldıkları yerden devam etti. Güneşin doğmasıyla uyanan Antalyalılar, kahvaltılarını da sahilde yapıp bir müddet daha denize girdikten sonra evlerine gitmeye başladı. Sahiller ev oldu. Yatakhaneye çevrilen sahiller doldu taştı.