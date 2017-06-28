Ana Sayfa | YAŞAM 28/06/2017 17:46

Avrupa Engelliler Derneği AVED bayramlaştı

AVED Genel Başkanı Poyraz Veysal Çadır Şehriban Demir

Poyraz Veysal Çadır başkanlığındaki Avrupa Engelliler Derneği 60’a yakın çocukla Cengiz Aslan’ın işletmeciliğini yaptığı Leziz Restaurant’ta bir etkinlik gerçekleştirdi.

AVRUPA AJANSI (AVA) Şeref Özdemir/Londra-Yılda 3-4 tane büyük organizasyon yaptıkların söyleyen  Çadır,  Leziz Restaurant’taki etkinlik başladıkları yeni proje adına olduğunu ve  etkinliğin amacının otizmli, down sendromlu, görme ve işitme engelli çocukların birbirleriyle olan iletişimlerini gözlemlemek olduğunu belirtti. Çocukların leziz Türk Yemeklerinden tattığı ve doyasıya dans edip eğlendiği gecede, Romano Botta’dan Alpaslan Aydın ve Recep Şendur da yer aldılar. Avrupa Engelliler Derneği bir sonraki etkinliği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olacak. 450 kişilik olması planlanan etkinlik Tottenham Selby Centre’da gerçekleşecek. Etkinlikten elde edilen gelirle Türkiye’deki engelli çocuklara akülü arabalar gönderilecek.

 

 

AVED Genel Başkanı Poyraz Veysal Çadır ve Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Demir

 

 

 

Romano Botta’dan Alpaslan Aydın ve Recep Şendur da yer aldılar.

 

 

 

Poyraz Veysal Çadır başkanlığındaki Avrupa Engelliler Derneği 60’a yakın çocukla Cengiz Aslan’ın işletmeciliğini yaptığı Leziz Restaurant’ta bir etkinlik gerçekleştirdi. 

 

 

Yılda 3-4 tane büyük organizasyon yaptıkların söyleyen  Çadır,  Leziz Restaurant’taki etkinlik başladıkları yeni proje adına olduğunu ve  etkinliğin amacının otizmli, down sendromlu, görme ve işitme engelli çocukların birbirleriyle olan iletişimlerini gözlemlemek olduğunu belirtti.

 

 

 

Çocukların leziz Türk Yemeklerinden tattığı ve doyasıya dans edip eğlendiği gecede, Romano Botta’dan Alpaslan Aydın ve Recep Şendur da yer aldılar.
 
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