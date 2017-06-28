Ana Sayfa | YAŞAM 28/06/2017 14:18

Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceyi geçti sağlığa zararlı oldu

cocuklar havuzda

Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, Cizre ve Silopi'de 45 dereceye ulaştı. Yetkililer uyarıyor

Avrupa - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı noktalarda 45 dereceye ulaştı.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde geçen haftaya kadar 40 derecenin altında seyreden sıcaklık, pazar gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması sonucu 6-7 derece yükselme oldu.Sıcaklık, Diyarbakır ve Siirt'te 41, Şanlıurfa ve Batman'da 42, Mardin'de 39 dereceye ulaşırken, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 45 derece olarak ölçüldü.Sıcaklığın Şanlıurfa'da 43, Diyarbakır'da 41, Batman'da 42, Mardin'de 39, Siirt'te 41 derece olması beklenirken, yüksek sıcaklıklardan dolayı vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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