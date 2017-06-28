Ana Sayfa | YAŞAM 28/06/2017 11:24

Bayram tatiline çıkamayan İstanbul halkı sahilleri taşırdı

istanbul sahili

İstanbul denize aktı. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, denize girerek serinlemeyi tercih etti. İstanbul halkı sahilleri doldurdu taşırdı, rekora imza attı.

İstanbul halkı rekor kırdı.  Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkamayan vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden denize girerek kurtulmaya çalıştı.Silivri'de plajlara akın eden vatandaşlar, denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Silivri'ye gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Sıcak havadan çadır ve şemsiyelerle korunmaya çalışan tatilciler, çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de herhangi bir olumsuz yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı. İstanbul rekora imza attı. 

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