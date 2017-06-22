Bejan Matur ve Karin Karakaşlı ile Şiir Gecesi Arcola Tiyatrosunda

Kürt şair Bejan Matur ve Ermeni Türk şair Karin Karakaşlı ile şiirlerinin çevirmenlerinin de katılacağı bu özel programda Türkçe şiirlerini ve İngilizce çevirilerini Britanyalı ödüllü şairler Jen Hadfield ve Sarah Howe ile sunacaklar.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Poetry Translation Centre (PTC) ve Centre for Turkey Studies (CEFTUS)’un Arts Council England ve Prince Claus Foundation organizasyonlarının desteği ile Türkiye’nin iki değerli şairi bir araya geliyor. 25 Haziran aksami Dalston’da Arcola Tiyatro’da CEFTUS ve PTC kulturel bir etkinlikte siir sevenleri geceye davet ediyor.PTC’nin CEFTUS’un ana ortaklığı ile düzenleyeceği bu şiir turunda Türkiye’nin değerli şairlerinden Bejan Matur ve Karin Karakaşlı şiirlerini ve çevirmenleri İngilizce çevirilerini sunacaklar.Turda 21 Haziran – 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Londra’da ve Britanya’nın çeşitli bölgelerinde pek çok program düzenlenecek. 25 Haziran 2017’de turun en geniş programı CEFTUS ile ortaklaşa Dalston’daki Arcola Tiyatrosunda gerçekleşecek.

Kürt şair Bejan Matur ve Ermeni-Türk şair Karin Karakaşlı ile şiirlerinin çevirmenlerinin de katılacağı bu özel programda Türkçe şiirlerini ve İngilizce çevirilerini Britanyalı ödüllü şairler Jen Hadfield ve Sarah Howe ile sunacaklar. Çeviri sürecine de değinilecek bu programda yardımcı çevirmen Canan Maraşlıgil de bulunacak.Poetry Translation Centre tarafından Türkiyeli şairlerin şiirlerinin çevirilerinin bulunduğu iki yeni kitapçığın yayınlaması üzerine yapılacak turun bu özel programında Karin Karakaşlı ‘Tarih-Coğrafya’ ve Bejan Matur’un ‘Bu bir ağıtsa’ kitapçıklarından şiirlerini paylaşacaklar.Bu program İngilizce olup, şiirler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce sunulacaktır. 25 Haziran 2017’de 19:00-20:30 saatleri arasında yapılacak Arcola Tiyatrosu’ndaki program için biletler Arcola Tiyatrosu sitesinden ya da info@ceftus.org email ile temin edilebilir.