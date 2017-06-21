Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeli

Ramazan ayının 27. gününde idrak edilecek olan Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler oldukça önemlidir

Kadir Gecesi İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı , “sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak biliniyor. Bu anlamlı gece “Kadir Suresi”nde şu şekilde anlatılıyor: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

KADİR GECESİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELER

Müslümanlar için çok önemli bu gecede inananlar mümkün mertebe, imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve dinlenmeyle geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur’ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o oranda artış göstermektedir.

İslamiyet tarihinin en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin tüm ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesi diliyor ve bu gece için söylenen en güzel sözleri sizlerle paylaşıyoruz.

Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmak için namaz kılınır, Kuran okunur, Kuran tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir.

“Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua)

TÖVBE GECESİ

Bu gecede eylemlerimizin Kuran’a uygun olup olmadığının muhasebesini yapmalı, varsa eksiklerimizi gidermeli ve bu geceyi yeni bir hayatın başlangıcı saymalıyız.

Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalıyız. Yoksul, öksüz ve muhtaçların mağduriyetlerini gidermeye çalışmak, onların kırık kalplerini onarmalı, ellerinden tutup topluma kazandırmak gerekir. Bu gecede yapmamız gereken iş, Kuran-ı Kerim üzerinde yoğunlaşmak ve kendimizle hesaplaşmaktır.

DARGINLIKLAR SONA ERMELİ, GÖNÜLLER ALINMALI

Yine bu kutsal gecede geçmişte yaşanmış dargınlıklar bitirilmeli ve sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde hreket edilmelidir.

İnsanlık değerlerinin sık sık deforme edildiği, düşünce ve niyetlerin bulandırıldığı, dostlukların çıkar ve menfaate endekslendiği, vicdanlarda bütün insanlığı kucaklaşacak umumi merhamet duygularının zayıfladığı, fertlerin çözülmeye ve mutsuzluğa doğru sürüklendiği günümüzde kalpleri iman esası üzerine sabitlemek, niyetleri salih amellere yönlendirmek ve ahlaki, sevgi güler yüz, anlayış ve kardeşlikle bütünleştirmek önem arzetmektedir. Bu gece dargınlıklar, kırgınlıklar, kin ve nefret sona ermeli, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik öne çıkmalıdır.

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

– Kuran–ı Kerim okunmalı ve dinlenmeli; uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri düzenlenmelidir.

– Yine bu gece 5 vakit namaz kılınmalıdır

– Peygamber Efendimizi anmalı ve doğruluğu üzerine düşünceler geliştirmeliyiz.

– Nereden geldim, nereye gidiyorum ben kimim, , Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular üzerinde düşünülmelidir

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kaynak: Sözcü