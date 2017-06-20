Londra'daki CHP binasında Türkiye'deki referandum konuşuldu

Londra'da düzenlenen Türkiye'de Referandum ve Sonrası konulu panelde konuşma yapan Levent Gültekin katılımcılara keyifli anlar yaşattı

Avrupa Ajansı (AVA) Londra -CHP İngiltere tarafından Londra'da düzenlenen panelde Levent Gültekin konuştu. Türkiye'den gelen Gültekin İngiltereli CHP'lilerle buluştu. Paneli CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme yönetti. 19 Haziran Pazartesi akşamı Kuzey Londra'daki CHP binasında yapılan panelde 33 derecelik aşırı anormal sıcağa rağmen yoğun katılım gözlendi.

Levent Gültekin ile "Türkiye'de Referandum ve Sonrası" konulu panel çok hareketli ve doyurucu geçti. Levent Gültekin: "Yeniden siyasete girmenin yolu masaya oturmak. Chp Hdp partililiği bırakmak lazım. Evde yangın varken mutfaktaki buzdolabını tamir etme zamanı değil. Herkes bir olmalı. Kafamızdaki Sünni Alevi Kürt Türk ayrımlarını bırakmak en doğrusu olacak."

"Her kesim mutlu olursa Türkiye kurtulur.bütün kesinlerim talebini dikkate almak gerekir. Dikkate almak 5 dakika sürer."

"Adalet yürüyüşü toplumu toparlar temennisi içindeyiz. CHP'nin yeni bir örgütlenme içine girmesi gerekiyor. Kısaca CHP demokrat olması lazım. CHP kapansın yenisi açılsın. Demokrat özgürlükçü bir ekip kurşun. Çünkü şu anki yönetime birşey yaptırmayacaklar. Benim kişisel görüşüm Öner'im bu. Asla ayrıştırmadan son referandumdaki tutumunu sürdürüp başarıya ulaşması gerekir"

"Ülkemi terk etmeden önce herşeyi yaptım"

Gültekin, "Ülkesini terkedenlerden bir Suriyeli şunu yazmış Suriye'de. Ülkemi terk etmeden önce herşeyi yaptım. Benimde içim rahat çünkü Ülkemi terk etmeden önce herşeyi yaptım diyebiliyorum. İçim rahat."

Gültekin, "Referandumdan sonra Partiler öldü, parti kurmanın bir anlamı yok, demiştim. Benim parti kurmak gibi anacım olmadığı sözlerimden bellidir. Siyasi bir kariyer peşinde değilim. Ben birşeyler yapmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Herhangi bir siyasi amacım yok. Ülke bir kişinin tapulu malı oldu. Partilere gerek yok artık."

"Bazen ölümü göze almak gerekir."

Gültekin, "Benim sözüm diyelim ki yanlış. Sosyalist bir üniversite hocası sohbet için çağırdı. Gittim. Siz müslüman toplumdan demokrasi çıkar mı ? Ahlakın dinden geldiğini düşünen insanlar var! Devlet bir yöntem bulmak zorunda. Ahlaklı bir toplum için gerekli. Siz soldan gelen ben sağdan geleyim birleşelim. Bir insanda herşey vardır. İnsanda sağ görüşte olur sol görüşte olur. Ben bazen kendimi Atatürkçü hissediyorum. Çünkü laiklik olmazsa Türkiye çöker. Dertleşmeyi bilelim. Saygı duyalım. Ne kadar düzgün ne kadar demokrat olursam olayım bana bu adam dindar diyenler var. Bir incele sonra gel benimle fikir tartışması yap."

Gültekin, "Yetmez ama evetçi değilim. Ama Yetmez ama evetçiler yanlış birşey yapmadı. Liberaller aldatıldı. Bazen aldatılabilirsiniz."

Gültekin, "Erdoğan demokrat olmak için yola çıktı ama kültürü, birliği, gücü yetmedi"

"Siyaset insanı bozar mı ?

Siyaset insanı bozmaz !

Siyaset insan bozuk olduğunu ortaya çıkarır !

İyi insan tarifi vardır.

İyi insan kimdir ?

Herkes kendinden olanı seçtiği için bozuk düzen devam ediyor."

"İnsan seçmenin şeklini öğrenmemiz gerekiyor. Ben Kürt'üm ama MHP'nin bir adayı var ona oy vereyim diyebilmelidir? İnsan tanımayı düzgün insan seçmeyi bileceğiz."

Sevim Özdemir'in sorusu:

"Bir hukukçu ve CHP'li olarak Kılıçdaroğlu destekliyorum . Adalet yürüyüşünü destekliyorum. Türkiye'deki hukukusuzluk nasıl çözülecek? Başörtüsü sorunu hala çözülmedi. Şeriat hukuku geliyorum diyor bunu nasıl durdururuz."

Gültekin: "Türkiye'de devlet çöktü. Bir kişiden devleti kurtarmak lazım. Enkaz altında devlet. Başörtüsü Türkiye'de negatif yönden ilerliyor. Tüm başörtülület AKP'li değil. Bundan kurtulalım . Şeriat gelmez. Kendi çocuklarına namaz kaldıramayan islamcılarım olduğu Türkiye'de şeriat gelmez."

Hasan Dikme: "Gelen her katılımcıya teşekkür ederim. Sizleri, 25 Haziran'da saat 4pm CHP Milletvekilleri Tekin Bingöl, Eren Erdem ve Fatma Kaplan Hürriyet'in katılacağı CHP İngiltere Merkezimizde yapılacak olan etkinliğimize davet ediyorum. Sonrası akşamında Chp İngiltere dayanışma gecesi olacak, tekrar teşekkür ederim"