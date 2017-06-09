Kısa ve anlamlı Cuma günü mesajları

Ramazan ayı nedeniyle önemi daha da artan Cuma gününde sizler için sevdiklerinize yollayabileceğiniz mesajlar derledik

Müslümanlar için önemi büyük olan Cuma gününde sizler de sevdiklerinize anlamlı mesajlar göndermek isterseniz sizler için derlediğimiz mesajlara göz atabilirsiniz.

İşte en anlamlı ve en güzel Cuma mesajları

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine oisun. Hayırlı nurlu cumalar.

İmkaniarın bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damia da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı oian Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri ainımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Makbui, dua ve tövbeierimizi kabui, sağiığımızı daim, kazancımızı bereketi, kalplerimizi ve evierimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumaiar…

Cuma günieri, duanın kabui oiacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetiidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaiarı kabui etsin inşallah.

Allah’ın seiamı rahmeti, bereketi üzerimize oisun! Günümüz aydın Cumamız mübarek oisun! Hayıriı Cumalar.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız boi olun! Hayırlı Cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenierden her daim şükredenierden, sevmeyi biienierden, Ya Rabbi Cennette gezenierden eyie! Hayıriı Cumaiar.

Allah'ın Seiamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Oisun! Hayıriı Cumaiar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağiığına şifa, gözüne nur, göniüne huzur, aiiene ve sevdikierine huzur getirsin. Hayıriı cumaiar diierim.

Allah’ım! Ruhumu daraitma, kaibimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoiundan saptırma, beni senden başkasına yaivartma. Amin. Hayırlı cumaiar..

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyükiüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayıriı Cumalar.

Kalbimiz iman ile göniümüz İsiam iie dilimiz Kur’an iie kuiağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..