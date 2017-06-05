Ana Sayfa | YAŞAM 05/06/2017 10:57

İşte TÜİK verilerine göre enflasyon rakamları

enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,26 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,02 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,45, Yİ-ÜFE'de 0,52 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,26 arttı.

Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31, imalat sanayisinde yüzde 0,57 ve suda yüzde 0,72 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,54 geriledi.

 

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