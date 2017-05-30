Ünlü Türk ressamın portresi Londra'da sergilenecek

İngiltere’de yapılan BP Portre Ödülleri’ne (BP Portrait Award) Türkiye'den bu yıl Ressam Mustafa Özel katılacak

BP Portre Ödülleri’nde, jüri oylamasıyla son elemeye kalan 218 uluslararası sanatçı arasından 53 ismin eseri, Londra’daki National Portrait Gallery’de sergilenmek üzere finale kaldı. Türkiye’den ressam ve heykeltraş Mustafa Özel de “Beyza’nın Portresi” adlı işiyle finale kalan 53 isminden biri oldu.

22 Haziran – 24 Eylül 2017 tarihleri arasında Londra’daki National Portrait Gallery’de sergilenecek ‘Beyza’nın Portresi’ daha sonra sırayla diğer 52 eserle birlikte Londra’daki Exeter City Sanat Galerisi (4 Ekim – 4 Aralık 2017), Edinburg İskoç Ulusal Portre Galerisi (11 Aralık 2017 – 19 Mart 2018) ve Sunderland Müzesi ve Kış Bahçeleri (26 Mart – 11 Haziran 2018) ile turuna devam edecek.

PORTRELERİNDE SIRA DIŞI FORMLARI TERCİH EDİYOR

Bir sene boyunca resminin farklı müze ve galerilerde sergilenecek olmasının kişisel kariyerine önemli bir katkı yaratacağını söyleyen sanatçı Mustafa Özel, “Beyza’nın Portresi”nin kendisi için önemini şöyle açıklıyor: “Portrelerimde özellikle sıra dışı formları tercih ediyorum. Ayrıca o kişinin kendi varlık alanını tanımak, kişiliği hakkında fikir sahibi olmak, portrenin içeriğini güçlendiren etkiler. Beyza’da bu temel fikirleri yakaladığım için onunla çalıştım. Beyza'nın portresindeki görüntünün yarattığı etki; Beyza'nın kişiliğini mi yoksa beni mi ortaya çıkarmaktadır? Sanırım bu çözülmesi gereken bir ikilem olarak kalacaktır.”

Özel, BP Portre Ödülleri için de şunları söyledi: “Geleneği olan ve titizlikle yıllardır süren, son derece prestijli bir yarışma. Sanat tarihinin Britanya ayağına bakarsanız zaten portre yerleşik bir saray ve aristokrasi geleneği. Sanatın son yüzyılda hızla evrimler geçirmesine karşın; görsel olarak realist plastiği devre dışı bırakmayan bir anlayışı ortaya çıkartması beni bu yarışmaya iten önemli bir neden.”

MUSTAFA ÖZEL KİMDİR?

1961 yılında doğan Özel, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Günümüze kadar Sotheby"s Contemporary Art Turkish de dahil olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı kişisel ve karma sergilerde yerini alan sanatçı, 2001- 2004 yılları arasında Montreal’de Galerie Bernard Desroches ile çalıştı. Halen İstanbul’da yaşayan sanatçı, Kadıköy’deki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet