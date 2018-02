Çocuklar ve Kadınlar

Dünya insanlığının bilinçli olarak ahlaksızlıkla terbiye edildiği bir dönemdeyiz‬. Ne günlere geldik çok üzücü. Oxfam’ı bilir misiniz ? İngiltere’de her köşe başında bir kebabçı vardır. Oxfam’ında her köşe başında olmasa da her ilçede bir dükkanı var diyebiliriz. Bu dükkanlarda yardım amaçlı kıyafetler eski eşyalar satılır. Toplanan paralar yardıma muhtaç kadın çocuklara afet bölgelerine ulaştırılır. Böyle bir bir yardım kuruluşudur.

İngiltere’nin ülke içinde para toplayıp dünyaya yardım gönderdiği devlet destekli Oxfam, Save the children gibi büyük yardım şirketleri, çocuklara tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Adı üstünde çocukları koruma (save the children) yardım şirketinden dünya çocuklarını korumak gerekiyor ‬

Oxfam Yardım kuruluşu müdürünün 32 milyon sterlin ikramiye aldığı bir ortamda yardımdan söz edilir mi ? Ticaret ! 32 milyon sterlinin en azından 3.2 milyonunu bağışlasan olmaz mı ?

Çocukların ve kadınların tecavüz edildiği, seks için kullanıldığı Oxfam’ı sırf yardım ediyor diye savunmak mümkün mü ?

Oxfam’ın arkasında İngilitere devletinin büyük maddi yardımı vardır. Bu yardım ile ayakta kalır, British Airways ise ücretsiz yardımları taşır... liste uzar. Bugün, İngiltere Devleti ve Avrupa Birliği bu yardımları kesmekle ilgili görüşmelere başladı.

Oxfam’dan istifalar ardı ardına geliyor... Ünlü İngiliz kadın oyuncu Minnie Driver, Oxfam fahri büyükelçilik görevinden istifa etti. Oxfam’ın genel müdür yardımcısı, Deputy Chief Executive Penny Lawrence istifa etti.

Tecavüzün olduğu hiçbir kurum kuruluş iyi olamaz. İyi kurum olsaydı 2006’dan beri Oxfam’da yaşanan bu sapıklıkların önüne geçilirdi.

Kaliteli eğitim seviyesi düştükçe tüm dünyada sapıklık artıyor

Birileri veya mutlu azınlık insanlığı özellikle bu tarz ahlaksız yerlere çekiyor.

Normalde kurumlarda bu tarz skandallara karşı önlem alınır. Oxfam yıllarca önlem almamış

Almanya İngiltere gibi ülkeler maalesef sapıklıkta en önlerde…

Filipinler, Thailand, Dominican Republic gibi ülkelere en çok İngiliz ve Alman turistler seks turizmi için gidiyor

Gariban insanlar, masum çocuklar, aç durumda mağdur kadınlar... Savaş açlık kıtlıkla bu durumlara düşürülüyor...

Adaletin bu mu dünya !!!!

Türkiye’deki yardım kuruluşlarıda sanki başka galakside yaşıyor... İnsanlığa daha çok duyarlı olan ülkemizde daha az istismar yaşanacağına durum daha kötü. Türkiye’de maşallah inşallah çok seksisiniz diye televizyonlarda kedicik programları olduğu sürece insanların korumasız kadınlara masum çocuklara saldırısı artıyor !

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı Türkiye’de ki korkunç rakamlara bakarsak 2017 yılı utanç raporu şöyle oluşmuş:

409 kadın öldürülmüş.

387 çocuk cinsel istismara uğramış.

Tabiki üstteki rakamlar bilinen kayıtlara geçenler. Bir o kadar da kayıtlara geçmeyen rakamlar var !

İngiltere’de durum nedir ?

Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere İskoçya Galler ve Kuzey İrlanda’yı sadece tecavüz konusunda ele alırsak, rakamların son üç yılda aşırı arttığını göreceğiz. 2002 yılından 2012 yılına kadar sabit oranda ilerleyen rakamlar, İngiltere ekonomisinin iyice kötüleştiği son yıllarda paralel olarak artışa geçmiş.

Birleşik Krallık'ta 2016 – 2017 yılında 41 bin 150 tecavüz vakası yaşanmış.

Dünya insanlığının bilinçli olarak ahlaksızlıkla terbiye edildiği bir dönemdeyiz‬. Tanrı yardımcımız olsun