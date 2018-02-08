Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !

Sadece geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !

Londra değil sanki Texas.

İngiltere ekonomisi çöktü mü ?

ingiliz devletinde para olmayınca toplumsal sorunlar artıyor.

Önlem alınmazsa daha kötü olacak ...

İngiltere’de yapılacak ilk seçimlerde sosyal haklar, güvenlik ve ev barınma konularına eğilen partilere bilinçli olarak oy vermek gerekiyor.

Güneş batmayan topraklardı !

Üzerinde güneş batmayan topraklardı güya Birleşik Krallık. Bizim Türklerin anlayacağı ismiyle İngiltere… Modern, ekonomisi çok güçlü, sosyal haklara önem veren, suş oranının çok az olduğu bir ülkeydi İngiltere…

Ama şimdi…

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda genelini boşverin sadece Londra’da genç yaşta denilecek çocuklar son bir ayda birbirlerini bıçaklayarak öldürdü. Londra’da, eğitim kültür seviyesi, bozulan ekonomiyle paralel olarak düşüyor dolayısıyla suç oranıda yükseliyor.

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Trump bile dalga geçiyorsa artık gerisini siz düşünün

ABD Başkanı Trump bile İngiltere’nin ekonomisinin bozulduğu ile dalga geçiyor. İngiltere ABD ayrılmaz ikili diyenleri duyargibiyim… Trump bu işte… Kokuyu aldı. İngiltere sağlık sistemi ekonomik olarak ülkeyle birlikte çöktü. İngiltere başbakanı sağlık sektörünü özelleştirme derdinde. En büyük alıcısı ise ABD görünüyor. ABD bozulan ekonomisini neredeyse İngiltere sağlık sistemi NHS satın almak ile düzeltecek…

Trump geçen hafta İngiltere’nin sağlık-güvenlik konularında battığını, parasının olmadığını sosyal medyada twitter üzerinden yazdı. İngiltere hükümeti için utanç verici bir durum.

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Bütçe kesintileri diye diye İngiliz hükümetinin sağlıktan ulaşıma sosyal güvenlikten eğitime kesmediği birşey kalmadı...

Ülkede polis itfaiye nereye bakarsan sorunlu….

Kanun ölüm bıçaklama silah olmayınca devlet İngiliz polisine gitmeyin karışmayın bakmayın diyor.

Bunu bilen suç örgütlerinin planlarını varın siz düşünün artık.

İngiltere’de asayiş güvenlik kalmadı…

Arabanıza binerken bıçak dayıyorlar..

Evinize gireken silah dayayıp ne varsa istiyorlar…

Vermede görelim bir saniye sürmüyor size saldırmaları.

Özellikle yaşlıları veya çocuklu anneleri hedef alıyorlar…

İngiltere’nin parası kalmadığı için hükümet ülkedeki polis sayısını azalttı‬

Gençler çocuklardan oluşan suça yönelimli gruplar iin Londra cennet oldu.

Tanrı hepimizi korusun

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Geçen haftaki yazım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında yankı buldu…

Kıbrıs‘ in en iyi haber sitesi olan Ajans Cyprus yazımı haberleştirdi.

Başlığındaki bu soruyu İngiltere’de 100 yıldır yaşayan ve parlamentoya bir tane milletvekili sokamayan tüm Kıbrıs’lı Türklere sordum.

Bir diğer haber sitesi Kıbrs Son dakika’da yazımı haberleştirerek okurlarına sundu.

Yine aynı yazıyı resmi sosyal medya hesaplarında paylaşan KKTC Londra Temsilciliğine teşekkür ederim.