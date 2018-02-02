Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, kalk, in, bin, bekle, tekrar uç gibi bitmez eziyet yaşıyor.

2017 yılında Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu büyük etkinlikler yaptı. 30 bin Kıbrıslı Türk ilk defa Londra’da festivalde bir araya geldi. Büyük bir güç. Bir 30 bin kadarı da gelemedi veya yarısı festival kapısından geri döndü.

Ne güzel….

İngiltere’de yüz yıldır bulunan Kıbrıslı Türk’lerin günümüzde toplam 300 bine ulaştığı (Rakam çok az küçülebilir veya artabilir bu ayrı konu) yaşadığı söyleniyor, tahmin ediliyor.

Bu daha güzeli…

Birleşik Krallık’ta 100 yıldan beri yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, İngiliz sistemine sosyal siyasal entegre olmuş. İngiltere’de asimilasyona uğrayanlar dışında yine de yarıdan fazlası halen Türk kimliği, Kıbrıs Türk gelenek görenekleriyle, Türk okullarıyla Londra’da büyük bir toplumu oluşturuyor.

Milletvekili yok !

Peki 100 yıldan beri İngiltere’de yaşayan günümüzde 300 bine yaklaşan nüfusuyla neden halen bir tane Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz Milletvekili parlamentoda yok ! Belediye Meclis üyeleri çok ! Peki bu kadar belediye meclis üyesi ve delegeler var da neden siyasi partilerine baskı kurarak kendi adaylarını vekil olarak seçtiremiyorlar ?

Londra – Ercan

İngiltere’nin başkenti Londra’dan KKTC başkenti Ercan havalimanları arası ‘Direk Uçuşlar’ için parlamento lobi yapacak baskı kuracak kendilerini savunacak bir tane Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz Milletvekili yok !

Haydi 100 yıl geçti !

Bir 100 yıl daha geçmesin !

Çocuklarınızı geleceğinizi siyasete alıştırın !

Sonra neden doğrudan uçamıyoruz diye dövünmenin bir anlamı kalmıyor…

Öğrendiğime göre imza kampanyası başlamış. İngiltere’de 100 bin imza toplanırsa parlamentoda o konu görüşülüyor !

Milletvekiline ihtiyaç yok.

Ama tahmin edin 300 bin nüfuslu Kıbrıs Türk toplumundan kaç tane Kıbrıslı Türk imza atmış. En son baktığımda 200 bile değildi !!!

Herhalde herkes Rum tarafına aktarmasız ucuza uçmaktan memnun !

***

Londra’da büyük marketlerde Kuzey Kıbrıs’ın ne portakalı ne limonu ne patatesi satılıyor. Aynen İsrail’in Gazze tarım ürünlerine uyguladığı ambargolar gibi Kuzey Kıbrıs’a da Rumlar tarafından öncülük edilen ambargolar uygulanıyor. Ama Kuzey Kıbrıs’lı Türkler suyunu elektriğini hastanelerini adada ayrım gözetmeksizin Rumlarla paylaşıyor !

Adaletin bu mu dünya derler ya ! İşte ondan….

***

Büyükelçi Zehra Başaran’a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Avrupa Gazetemize gelerek bizleri onurlandırdı. KKTC Londra Büyükelçilik çalışan siyasi Memurlar Esra Emin ve Dilşad Şenol ile basın Ateşesi İsmet Ramiz ile birlikte Avrupa Gazete merkez ofisine gelen Büyükelçi Başaran ile KKTC’ye uygulanan ambargolar ve aktarmalı uçuşlar konularını ele aldık. Büyükelçisi Zehra Başaran’a ziyaretleri için teşekkür ederiz. KKTC Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, görev süresince büyük çalışmalara imza attı. Londra’da kalan son aylarında de yine aynı başarıyı göstereceğinden eminim. Başaran’a emeklilik hayatında başarılar dileriz.

***

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’de yaşayan en büyük Türk toplumunu oluşturuyor. Kıbrıslı Türk halkı İngiltere’de ve Kıbrıs’ta bu ambargoları ve aktarmalı uçuşları haketmiyor…

Haydi görev başına…