Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe yazımda yazmıştım bu konuyu gazetemizde. Tamam Türkiye’nin ihracatını arttırıyor ama diğer taraftan yurtiçinde 2 defa soyuluyor halk.

Türkiye’de insanımız 2 kez kazıklanıyor. Hem KDV hem ÖTV. Oysa Türk gıda ürünlerini (çaydan zeytine) ucuza alıyoruz Londra’da.

Örneğin; Rize Türk çayı Türkiye’de 25 TL. Aynı Rize çayı İngiltere’de 10TL. Şaka gibi.

Tek pahalı olan İngiltere’de Simit Sarayı’nın simitleri. Londra köşedeki Türk fırınında simit 50 kuruş ama biraz ileride Simit Saray’ında £1.80

Eskiden Türkiye’den İngiltere’ye gelirken bavul çanta ceplerimize ne alabilirsek (çay fındık incir...) kadar doldururduk.... Şaka gibi ama inanın İngiltere’den Türk bakkalından alışveriş yapıp yanımızda çay fındık incir alıp Türkiye’ye götürüyoruz... Daha ekonomik geliyor. Okurlarımdan bana ulaşanlar arasında, “İngiltere’de etleri iyice sarıp Türkiye’ye götürüyoruz” diyenler var.

Türkiye’de ekmek’te ÖTV var elmas ve mücevherlerde YOK !

İnsanımız Türkiye’de ekmek çay gibi temel ihtiyaçlarına normalinden 2-3 kez fazla ödemek zorunda kalıyor. Türkiye’de üretilen anavatanı Türkiye olan incir, çay, fıstık gibi ürünleri İngiltere’de Türkiye’den daha ucuza elde etmek konu değil. Olan ülkemize insanımıza oluyor.

Pırlantada ÖTV yok !

Ekmekte var !

Mücevherde vergi yok !

Peynir süt çayda var ....

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İngiltere’de garip durumlar oluşmaya başladı.

Bu da oldu mu ?

Oldu !

İngiltere’de kadınlar aybaşlarında ped satın alacak paraları olmadığı için toplandılar ve yürüyüş yaptılar. Geçen hafta, BBC ana haberine ilk sıradan girdi bu gelişme. İngiltere ekonomisi Brexit öncesi alarm veriyor. 2019 mart sonrasını düşünmek bile istemiyorum.

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Güya topraklarında güneş batmayan İngiltere. Ne hale düştü. İngiliz kadınlar resmen toplandılar ücretsiz ped hakkımız diye... Peki sokakta yaşayan evsizler ne olacak. Durum çok kötüye gidiyor İngiltere’de !

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Artık sömürgelerde de para altın gümüş elmas kalmadı... Londra’dan bakıldığında veya sadece BBC haberleri izlendiğinde durum çok kötü. Sokaklarda bu soğuklarda beton üstünde uyuyan yaşayan çok İngiliz var.

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İlkokula giden Çocuklar okula aç geldiği için mide gurultusundan ders yapamadıklarından şikayet etti İngiliz öğretmenler 3 hafta önce... Şimdide kadınlar aybaşları için gerekli olan ped almak için hükümeti protesto ediyorlar...

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Nardugan Bayramınız kutlu olsun

Yinede yaklaşan yeni yılınız mutlu bereketli sağlıklı neşeli geçsin.

Her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda yeni yıl kutlanır. Eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından Güneş daha çok görünmeye başlar, günler uzar. Bu yüzden Türklerce Ay yılı esasına dayalı olarak 22 Aralık gününü takiben ilk dolunayın çıktığı gün yeni yılın ilk günüdür.”

2 Ocak 2018 tarihinde İngiltere’de dolunay var. Nar kırıp Nardugan’ı kutlamayı unutmayın !