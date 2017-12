Aile ve çocuklar işten önce gelir

1070 -1700 yılları arası yapımı Türk İznik çinilerini, 30 metrelik Türk Uşak halılarını, eşsiz kaftanları, Memlük, Azerbaycan, İran halılarını görmek incelemek için İngilizler -1 c soğukta sıra bekleyip içeri giriyorlar. Kensington &Chelsea bölgesinde İngiliz bir kadının, 7 yaşındaki kızına, elinde not defteri, İznik Türk çinileri anlatması, not aldırması görülmeye değerdi. Belliki çocuğu için planlamış, müzeye gelmeden önce araştırmış, ingiliz annesi ve babası.

İçim burkuldu !

Neden?

Londra’da çocuklarına kendi kültürünü öğretememiş, asimilasyon olmak için can atan toplumumuzun sorunlarını mesleğimiz gereği duyuyorum, sık sık çözüm bulmaya çalışıyorum.

Sahi Londra’da kaç Türk yaşıyordu ?

Herkesin pahalı arabaları görkemli evleri şirketleri restaurantları var Londra’da. Kaç kişi çoçuğunu alıp BEDAVA olan Victoria &Albert (sanat) veya National History (tarih) Müzesine getirip çocuğuyla kaliteli vakit geçiriyor.

Hem de Ücretsiz.....

Paranın herşey olduğu İngiltere’nin ve aynı zamanda kapitalizminde başkenti olan Londra’da ücretsiz (Free) olan herşey değerlidir. Alın size sanat, tarih, bilim müzeleri ücretsiz...

X’mas öncesi (Noel) Victoria &Albert müzesi önünde de buz pateni var çocuklar için. Yan tarafıda tarih müzesi...

Haydi alın çocukları getirin para vermeyeceksiniz. Öğlen 1.30 dan sonra müzenin etrafında her yere pahalı arabalarınızı parketmek ücretsiz.

Hep iş hep ödemeler, çalışanlar... Bu sorunlar Londra’da hiç bitmiyor. Sistem köle gibi robot gibi yapıyor insanları... Biraz nefes almadan yıllar geçiyor. Oysa Londra aynı zamanda güzelliklerde sunuyor.

İşte müzeler ücretsiz.

Biletler çok pahalı ama opera, müzikal ve tiyatrolarında başkenti olan Londra’da eğer biraz uğraşırsanız £200’luk biletleri £10-£20’a bulabiliyorsunuz.

Haydi o işler hiç bitmez... Alın ailenizi bitmeden ziyaret edin.... Ailenizle zaman geçirin... Sonra üzülmeyin. Çocuğum İngiliz oldu, bizi anlamıyor, sokaktakilere karıştı diyenleri duyar gibiyim....

Hyde Park’ta Winter Wonderland var. Ücretsiz. Gezin çocuklarınızla.... Sevdiklerinizle...