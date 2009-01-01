İngiltere gündeminden kısa notlar

İngiliz halkı marketlerden yiyecek çalıyor ! Her gün devletin resmi televizyonu BBC, İngiliz halkının aç olduğunu, sosyal sorunların arttığını gösteriyor. Röportaj yaptıkları İngilizlerin mutfağındaki boş dolapları izleyecilerine gösteren BBC, İngiltere’deki krizi çarpıcı şekilde ele alıyor.

İngiltere’de ilkokullarda minik öğrencilerin karınları aç olduğu için dersleri yeterince dinlemedikleri ortaya çıktı. Öğretmenler, karın gurultusundan öğrencilerin dersleri tam olarak dinleyemediklerini BBC ana haberde itiraf etti. Alın size İngiltere ! Hatta soğuklarda ayakabıları delik olan bir sürü İngiliz çocuğu gösteriyorlar. Zengin fakir arasındaki uçurum İngiltere’de giderek büyüyor !

Binali Yıldırım

T.C.Başbakanı Binali Yıldırım, İngiltere’ye gelerek, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirerek Londra’dan ayrıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmeleriyle ilgili İngiltere’deki Türk basınına haber verilmemesi tartışma yarattı. Başbakanlığa bağlı sarı basın kartlarına sahip olan gazetecilerin bile toplantılara çağrılmaması yadırgandı.

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Mustafa Akıncı

Kıbrıs müzakere konuları 1968 yılında Beyrut’ta Denktaş ile Klerides arasında konuşulmaya başlandı. Görüşmeler 50.yılını doldurmak üzere.Kıbrıs’ta Rum tarafının temel hedefi belli. Türkiye ile KKTC’nin bağını tamamen koparmak.Rumların gerçek amacı budur. Yinede görüşmelere devam ediliyor yıllardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere'de faaliyet gösteren KKTC bağlantılı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.Akıncı geçen hafta Londra’daydı. Bir dizi görüşmeler yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili:

1-Beğendim

“İngiltere aktarmalı uçuşlar ile insanınıza işkence yapılıyor. İngiltere bu ayıba son vermeli.”

2-Beğenmedim:

Akıncı: Türkiye´nin 82´inci vilayeti olmayı istemiyoruz.

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Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye anamuhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’ya geliyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının Man Adası'ndaki şirketlere para gönderdiği iddialarıyla ve Zarrab davası ile ilgili Londra’da konuşacak.

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Zarrab davası ile ilgili not:

Eğer siz kendi bahçenizdeki, evinizdeki sorunu halledemezseniz ve bu sorunu da komşunuza halledin diye davet gönderirseniz sonuçlarına da komşunuz açısından katlanmak zorunda kalırsınız.