Yeni Sınav ve Getirdiği Sakıncalar

Türkiye’de insanlarımızı rahatlatacak, onların gerginliklerini, canlarını sıkan olayları ortadan kaldıracak çareler düşünüp üretmek gerekiyor. Bunu yapacak olanlarda şu anda ülke yönetimini elinde bulunduran yetki ve makam sahiplerindedir. Çünkü gidiş iyi değil. Her gün bunca terör olaylarına, sokaklarda insanların birbirlerini yarlayıp öldürmelerine tanık oluyoruz. Hatta bu topraklar için canını veren kanını akıtan insanlarımıza, gençlerimize bile acımasızca saldıranlar türedi. Geçenlerde bir gazimize ve ailesine saldıran şehir magandaları diyerek geçiştirdiğimiz olaylara tanık olduk. Ne yapmış bu gazimiz. Vatanını korumak için canın esirgememiş. Kanını akıtmış. Gazi olmuş. Suçu bu mu ? Ne oldu şimdi. Kindar nesil yetiştireceğiz diye yola çıktık. Sonucundan memnunmuyuz ? Bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Ama ülkeyi yönetenler liyakata önem vermedikleri, ben yaptım oldu mantığı ile hareket ettikler için sonucu hep beraber çekiyoruz. Ve bir çözüm diye yırtınıp duruyoruz.

Eğitim, ülkemizde başlı başına bir garabet oldu. Size 15 yıl Milli eğitim bakanlığı yapanların yaptıklarından örnekler vermeye çalışacağım.

Yıl 2002 Milli eğitim bakanı:

Eğitimi sil baştan değiştiriyoruz.

2003_200: Önceki sistem problemli sistemi değiştiriyoruz.

2009_2011 eğitim çok önemli, eğitimi değiştiriyoruz..

2013Milli eğitim bakanı : Böyle sistem olmaz. Sistemi değiştiriyoruz..

2016: Sistem çok sıkıntılı sistemi değiştiriyoruz.

2016Böyle sistemmi olur?Sistemi değiştiriyoruz.

İşte geldiğimiz nokta bu.Yaz boz tahtası sonunda buralardayız.

Bol keseden atmakla olmuyor. Yeni sınav sistemi diye bir uygulamaya daha başladılar. Ama ardından bir sürü olumsuzluklar ortaya çıktı.

Örneğin: Okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayırarak ne yapılmaya çalışılıyor? Öğrencilerden bazılaraı nitelikli bazıları niteliksizmi olacak?Olanakları olmayan yada nitelikli diye nitelendirilen okullara gidemeyen öğrenciler nasıl ikna edilecek? Bütün liselerde nitelik olarak aynı durum olsaydı bu sisteme kabul olurdu. Ancak öyle değil. Her lise aynı kalitede değil. Nasıl olacak bu işler diye sormadan edemiyoruz. Yani ortalıkta eğitimin birçok yaz boz tahtasına çevrildiğini görüyoruz.Bundan zarar görenlerde tabiki çocuklarımız, öğrencilerimiz, ailelerimiz. En baştada ülkemiz ve geleceğidir.Bu işleri uzmanlarına danışarak, kurullar toplayarak en kısa zamanda herkesce benimsenecek bir model sistem oluşturulmalıdır.Yoksa bu yaz boz tahtası devam eder.Ülkemiz hepimiz kaybederiz. Hepinize sağlıklar dilerim.