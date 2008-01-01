Güya dünyaca ünlü İngiliz polisi

Topraklarında güneş batmayan ! ülkeydi değil mi ? Birleşik Krallık.... Dünyaca ünlü Scotland Yard, Metropolitan polisi teşkilatına sahip.

• Hırsızlık,

• Araba çalma,

• Evlere, iş yerlerine zarar verme,

• Adam dövme,

• Telefon çalma,

• Marketlerden £50 altında ürün çalma ... konularında boşuna polis çağırmayın bugünden itibaren gelmeyecekler ve ilgilenmeyecekler

Artık sadece ;

-Cinayet

- Tecavüz gibi güya daha önemli konulara gelecek İngiliz polisi

İngiltere 2008’den beri içinde olduğu ikili üçlü derin ekonomik kriz sonrası polis sayısını azaltma kamu harcamalarını kesme gibi çarelere başvurmuştu

Koskoca İngiltere’nin polise verecek maaşı kalmamış... Yeterli polis memuru kalmadığı için ( maaşlarını İngiltere ödeyemediği için ) suçun şiddetine göre polis müdahale edecek !

AH THERESA MAY AH !!!

Ülkeyi ne hale getirdin !!!

Azaltılan sadece polis memur sayısı değil ! BBC bile 33 yıldır sayısız suçlu yakalatan TV programı “crimewatch” dizisini yayından kaldırdı...

İngiltere’de hapishanelerde suçlu yatıracak yer de kalmadığına göre durumu varın siz düşünün artık

Birleşik Krallık....