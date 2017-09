Neden Berlinger değilde Tabloid

Size özel şu bilgiyi paylasmak isterim. Avrupa, 16 yıldır dünyaca ünlü, The Guardian Gazetesi matbasında gururla basılan toplumumuz ait tek gazeteydi. The Guardian gazetesi geçen ay Berlinger boyutundan tabloide dönme kararı aldı. Evet bizde mecburen tabloid boyutuna dönmek zorunda kaldık. Çünkü, The Guardian gazetesinin boyutu olan “ Berlinger" boyutunu İngiltere sadece The Guardian kendi matbasında basıyordu. Biz Hollanda ve Belçika’da Berlinger boyutunu hemde ucuza bastırabilirdik ama ulaşım, logistic, gümrük gibi masraflarla zor olacaktı. Şimdi elinizde tuttuğunuz gazetemizin boyutu tabloid. Bilmem sevdiniz mi? Güzel tarafı hem daha çok sayfamız var tabloid baskıda. Hem daha kaliteli kağıda bastırdık. Hemde daha fazla sayıda baskı yaptık. Örneğin eğitim ile ilgili 6 sayfa ekledik :) Daha kaliteli olan 52 gsm kağıdın keyfini sürüyorsunuzdur şu an.

İşte bana bazen diyorlardı ki; “iyi hoş herşey güzel, gazete kaliteli de, bu devirde haber okunmaz. Bir sürü masraf yapıp kendi haberini yapacağına otursun muhabirler aşırsın el alemin internetteki haberlerini veya çevirsin İngiliz gazetelerindeki haberleri. Al sana haber ! Birazda kadınları meta olarak kullandın mı çok para kazanırsın. Para kazanan, haberciliği unutan gazeteleri görüyorumda, bunlar, topluma yapılmış bir haksızlık olarak karşımda duruyorlar.”

Sevgili okurlarımız böyle bir gazeteyi okumadığınızı sadece reklamlara bakıp bir kenara bıraktığınızı biliyorum. Bizim amacımız esnaf gazetesi olmak değil. Avrupa medya gurubu, Uluslararası bir medya gurubu olma yolunda ilerliyor. Bunu da İngiltere merkezli okurlarımıza ve maddi destek veren iş adamlarımıza şirketlerimize borçluyuz. Karşılığında ise sadece bakılan bir ilan, reklam gazetesi değilde okunabilinecek dolu dolu gazete sunuyoruz.

Bilmem farkında mısınız ama yinede hatırlatmak istedim. Birleşik Krallık, İngiltere, Londra merkezli Avrupa Gazetesi, İngiltere’de en çok okunan gazete ünvanı elinde bulunduruyor.

Ödüllü Avrupa, okurlarının gurur kaynağı olmaya devam ediyor. 16.yılına giren gazeteniz Avrupa, çok geniş bir okur kitlesine ulaşma gayretininin haklı gururunu yaşıyor. 16 yılı geride bırakan Avrupa Gazetesi, artık bundan böyle bütün herkesi kapsayacak toplum gazetesi oldu.

Önümüzdeki günlerde İngiltere’de yaşayan bütün okurlarımıza ulaşma gayreti içinde olacağız. Bu projemizin çalışmalarına 16.yılımızın ilk sayılarıyla başladık. AVRUPA’nın Avrupa’sı olma yolundayız.

Rakipleri, haftanın önemli sayılan haberlerini çalmak için internet başında kopyalamak için ter dökerken ! Avrupa haberin kaynağında, yerinde muhabiriyle, Libya’da, Somali’de, bizzat haber Müdürü’nü göndererek çalışıyor. Gerçekten haber üreten tek gazeteyiz. Ajansımız var. Oradan buradan şu ajanstan haber almıyoruz. Haberlerimiz dünya çapında okunuyor, takip ediliyor.

Avrupa bir medya gurubu oldu. Basılı alanda gazetemiz var. Ajansımız var. İnternet ortamında online olarak gazetemiz, ajansımız ve Rusça yayınlanan web sitelirimiz yanında sadece ingilizce yayımlanan avrupatimes.com gibi 12 tane web sitemiz var. Benim kendi kişisel web sitem vatanoz.com da medya gurubuna dahil oldu. Şimdi de dünyada hatırı sayılır medyaların arasına internet alanında girme amacımız var.

Okurlarımıza, bize destek veren herkese teşekkür ederim.

21 Şubat 2002 yılında gazetemizin ilk sayısında şöyle yazmıştık:

Merhaba size!

Ey yaşamın

tüm renklerini

dünyanın

dört bucağına

taşıyanlar...

Merhaba size!

Ey İngiltere’de,

Fransa’da,

Hollanda’da, Belçika’da

ya da acı vatan Almanya’da

yaşam mücadelesi

verenler...

Merhaba size!

Ey durmadan

daha güzel

bir gelecek

için didinen

umut dolu

insanlar...

Merhaba size!

Ey yurtlarından

binlerce kilometre

uzakta onuruyla

ayakta durmaya

çabalayan

milyonlar...

Merhaba size!

Ey ekmeği için

Eşinden

dostundan,

ailesinden,

uzakta sessiz

soluksuz

yaşayanlar...

Merhaba size!

Ey varolmaya

çalışırken itilip

horlanan yalnız

insanlar...

Merhaba size!

Avrupa’yı

Avrupa yapanlar

16.YAŞIMIZA YENİ BOYUTUMUZLA MERHABA