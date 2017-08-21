Alman Fransız İspanyol İngiliz korkarsa

Avrupa şehirlerinde terör faaliyetleri arttı. Paris, Londra, Manchester, Barcelona Madrid, Helsinki, Brüksel, Hamburg…

Artık alıştık değil mi bu şehirlerin adını terörle beraber görmeye…

Bunlar alıştırma neyin alıştırması olduğunu yazının sonunda yazacağım.

Herkes ABD ve İngiltere’nin demokrasiden ne anladıklarını sorguluyor artık. Çoğulcu ortamda herkesin özgür bir şekilde yaşabildiği, kendini ifade edebildiği, dilini kullanabilen, dinini rahatça yaşayabilen bir ortam vaad edenlerden, demokrasi, özgürlük getireceğim diyenlerden korkar oldum artık. Demokrasi uğruna öldürülen bebekleri, küçücük çocukların fotoğraflarını, görüntülerini hepimiz sergide gibi sinema seyredir gibi takip ediyoruz. İsrail’in piyonları ABD ve yaşadığımız ülke olan İngiltere, dünya aleme, demokrasi getireceğiz diye hükmediyor. Ama ne demokrasi ! Afganistan’da esrar, Irak’ta, Libya’da petrol işini halleden ABD ve İngiltere, İsrail’in neredeyse beşbinlik yıllık projesinin küçücük bir parçası olan yarım asırlık Litani nehrine sahip olma hayalini Birleşmiş Milletler aracılılığı ile elde etmek üzere. Arkasından Suriye’yi ortadan kaldırma, İran’ı dünya barışı (Nükleer Tehlike) adına yola getirme... Türkiye… Daha neler neler... Demokrasi adına. İnsan Hakları adına... Demokrasi ve insan hakları nedir sizce. O kadar önemli birşey olmalı ki dünya devleri bir olmuş, özellikle islam alemine demokrasi ile birlikte insan haklarını öğretiyorlar. Hemde çoçuklarımızı öldürürerek, kadınlarımıza tecavüz ederek, insanlarımızı evsiz, yurtsuz bırakarak...

Demokrasi’nin tanımı?

Komşumuz Yunanistan'dan çıkmış. Bize yabancı değil. Yunan’da devletinde uygulanan bir politik yönetme tarzı. Aynı zamanda günlük hayata uyarlanan bir felsefe, yaşama şekli. O günden bu güne demokrasi sivil toplum örgütlerinden tutunda, devletlere, derneklere, hatta kişisel olarak ta uygulanan bir hale gelmiş. Demokratik yönetimler, ben demokrat bir insanım… gibi örnekler çoğaltılabilir. Kelime anlamı ise, Yunan dilindeki Demos ile Kratos kelimelerin birleşmesinden geliyor. Tam Türkçesi herhalde şöyle olurdu: ‘Halkın iktidarı’. Suriye’de Afganistan’da ve Irak’ta halk istedi diye halkı öldüren zihniyet aynı şekilde Lübnan’da hakın isteği üzerine kadın, çocuk demeden sivil halkı katlediyor. Yani şu an süper devletlerin demokrasisinden anladığımız, sivilhalkı onların rızasıyla öldürmek !

Korku işe yarar

Demokrasiyi kendi haline bırakarak, korkuyu ele alalım. Bir halka inanması zor bir durumu anlatmak isterseniz elinizideki silah kuşkusuz korkutma olmalıdır. Neden mi ? Hepimizin bildiği çok basit bir örnek. Küçükken annemiz yemeğimizi yemek istemediğimizde, yemeğimizi abimize, ablamıza verme korkusuyla, biz masum çocukları kendi yararımıza olsa bile kandırarak büyütmediler mi? Korku hep işe yaramıştır. Evet, koskoca İngiltere, ortada olamayan, olası bir bomba ile korkutulmaya çalışılmadı mı? Bence işe de yaradı. bomba tehlikesiyle gündemi meşgul edilen İngiliz halkı herhalde şu an Irak’da öldürülan masum çocukları hatırlayacak değil ya! ABD ve İngiltere, islam terörü korkusunu yayarak bütün dünyayı etkileyip istediğini göz göre göre yapıyor. Kimyasal silah korkusu… Irak. Terör-Taliban korkusu… Afganistan. ABD’ni ve İngiltere’nin aynı taktiğini büyük bir ihtimalle İsrail kullanacak. İsrail kendi güvenliğim tehlikede kozunu kullanarak, Ortadoğu’da bir islami terör korkusu yayıyor. Aynı korkuyu haklı çıkmak için ileride yapacakları operasyonlarda kullanacak.

Ne oldu İngiltere kamuoyunda artan müslümanların haklı savaşı rüzgarları , olabilecek islami terör korkusuyla, bomba tehlikesiyle birden tersine esmeye başladı. Pes doğrusu. Çok doğru bir zamanlama. Şapka çıkarmak gerekir. Hani derler ya, İngiliz’in koyunu sonradan çıkar oyunu diye.

Avrupa şehirlerinde terör faaliyetleri arttı. Paris, Londra, Manchester, Barcelona Madrid, Helsinki, Brüksel, Hamburg…. Artık alıştık değil mi bu şehirlerin adını terörle beraaer görmekte…

Bunlar alıştırma neyin alıştırması acaba ?

Emperyalist ülkeler ( İngiltere, ABD, Almanya Fransa…) Ortadoğu’yu ( Irak, Suriye, Türkiye…) daha çok kan gölüne çevirebilmek için once kendi ülkelerindeki vatandaşlarını ve kamouyunu ikna etmek zorundandır. Alman İngiliz Amerikan Fransız İspanyol halkı kendi ülkesinde korkarsa Irak, Suriye, Türkiye, Pakistan’da yapılacak katliamlara ses çıkarmaz….