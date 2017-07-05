Kıbrıs’ta Kördüğüm

Bu kaçıncı diyenleri duyar gibi oluyorum ! Evet bu kaçıncı görüşme, kaçıncı umut bağlama ! Kaç başbakan kaç cumhurbaşkanı değişti halen çözüm yok !

Türkiye uzlaşalım diyor Yunanistan uzlaşalım diyor ve Kıbrıs'ın her iki kesim uzlaşalım diyor. İngiltere ise her zamanki gibi çıkarına hizmet ediyor.

Kıbrıs görüşmelerinde İngiltere’nin tutumu aşina İngiliz devlet politikasıyla aynı. Kimin tarafı ağır basarsa o tarafa destek.

Rum tarafı diyorki Ada’da asker olmasın ! E tamam o zaman önce İngiliz askerlerinden başlayında görelim ! Neredeyse adanın ceyreğinde İngiliz askerleri var.

Garantörlük ve güvenlik konuları, İsviçre dağlarındaki yapılan Kıbrıs görüşmelerinin ana gündem maddeleri.

Yunan Rum’larla bir olup 1960 Anayasası ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye Kıbrıs'a müdahale hakkı veren garantörlük sistemi kalksın diyor. Diyor da diyorlar. İstiyorda istiyorlar !

Tüm taraflar umutlu ama ‘Birleşik Kıbrıs Devleti’ kurulur mu sorusunun cevabı bir başka bahara kalacak gibi görünüyor.