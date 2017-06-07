Değerli okurlarımız yarın İngiltere'de genel seçimleri yapılacak. Kesin olmayan sonuçları en erken perşembe gecesi veya en geç cuma sabahı elde etmiş olacağız. Elime gelen anket sonuçlarına göre İngiltere'de sol parti (Labour) seçimi kazanmaya yakın ! 1 ay önce Muhafazakarların 14 puan gerisinde olan İşçi Partisi (Labour Party) anketlerde %40 a %40 oranlarını yakaladı.

Zor ama imkansız değildi !

1 ay önce hem köşe yazımda hem de sosyal medyada bu şekilde açıklamıştım seçimleri.

Seçimden iki gün önce açıklanan tahmini oy oranlarına göre iktidar partisi olan Muhafazakarlar ( conservative Party) ile ana muhalefet İşçi Partisinin puanlar eşitlendi. Bakalım İngiliz halkı perşembe gübü yapılacak olan seçimlerde kimi seçecek !

Artık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in başbakanlığı konuşuluyor. Anketlere göre olağanüstü bir durum olmazsa Labour Party seçimi alacak gibi. Eğitim, sağlık, ev ve göçmenlik Labour (İşçi) partisinin öncelikleri ...

İngiltere Başbakanı Theresa May ise seçimden bir önce çarşamba günü yaptığı açıklamada seçilirse nelerin olacağını işaretini verdi.

May’in şok edici açıklamaları şöyleydi: “Eğer insan hakları yasaları bunları yapmamıza engel oluyorsa, o zaman biz de bu yasaları değiştiririz. Eğer Perşembe günü bu ülkenin seçilmiş başbakanı olursam çalışmalar Cuma günü başlar."

İngilizlerin hiç alışık olmadığı ‘sokağa çıkma yasağı ilan etme, ziyaret edenlere kısıtlamalar getirme’ ve ‘şüphelilerin iletişim araçlarına sınırlama getirme’ gibi önlemler İngiltere Başbakanı Theresa May seçilirse hayata geçecek !

1 ayda 14 puanlık büyük açığı kapatarak tarih yazan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn seçimi kazanamasa bile gönüllerdeki başbakan olarak yer alacak.