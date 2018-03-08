08/03/2018 12:16


DenizBank Genel Müdürü kadın çalışanları güllerle karşıladı

Hakan Ateş

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst yönetim 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın Denizcileri sürprizle karşıladı

Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'de kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı. Hakan Ateş yaptığı konuşmada, bu özel günün kadınların emeklerini, ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu söyledi.

Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduklarını belirten Ateş, "Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz. Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi. 

 

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