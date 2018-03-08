08/03/2018 08:54


Dikkat yurdun dört bir yanı sağanak yağışın etkisine giriyor

yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu

Bugün Türkiye’nin hemen hemen tamamı yağış alacak. Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı şehirleri haricinde tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı şehirlerde yağmurlara fırtına da eklenecek. Yağışlar yarın yurdun batısından itibaren sona ermeye başlayacak. Meteoroloji’nin bugün için yaptığı hava durumu tahminleri şu şekilde; Son değerlendirmelere göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum’un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroji Genel Müdürlüğü Ege’nin güneyi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı, uyarı şu şekilde;

Güney Ege’de rüzgarın bugün (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün (08.03.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


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