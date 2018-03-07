07/03/2018 19:10


Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

kapalı yol

Ankara'da MKE Ankaragücü ve Adanaspor AŞ arasında oynanacak karşılaşma dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00'da, 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ Spor Toto 1. Lig futbol maçı yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müsabakada alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 16.00'dan müsabaka sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile tren garı kavşağı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."


kapalı yol
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
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