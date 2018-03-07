07/03/2018 13:46


Kadınların polis uçurma isteğine izin çıkmadı

balon

Mimarlar Odası Ankara Şubesini 8 Mart nedeniyle balon uçurmak istedi ancak polisten izin çıkmadı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘'Karşılaştığımız durum kadınların aslında her alanda esaretinin artırılması, haklarının alınmasına dair bir süreçtir. Kadının ötekileştirilmeye, evlerine kapatılmaya çalışıldığı bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Cumhuriyetle kazandığımız 100 yıllık haklarımızın ortadan kaldırılması için iktidarın sürdürdüğü politikalar, kadın düşmanlığı ve kadından korkmaktır'' dedi.


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