Bakanlık yakılan Türk bayrağı için Yunanistan'a tepkili

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk bayrağı yakılmıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu çirkin saldırı kınandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz” denildi.