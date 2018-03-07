Yağış hafta sonu yurdu terk ediyor sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre Cuma günü yurdu terk edecek yağışın ardından Türkiye'yi güneşli günler bekliyor

Yurtta hafta sonu kendini göstermeye başlayacak güneşli günler kısa sürmeyecek. İstanbul’da mart ortalarına kadar yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının ise adım adım yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin ile yarın (Perşembe) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.