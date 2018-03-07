07/03/2018 08:06


ABD’nin Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

ABD Konsolosluğu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi

Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 12’si Suriyeli 13 kişi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. ABD’nin Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheliler sorgulanıyor.


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