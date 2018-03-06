06/03/2018 14:43
ABD Büyükelçiliği karşısına asılan afişte dikkat çeken mesaj
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan dev afişte verilen mesaj dikkat çekti
Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay-yıldızlı dev afiş astı. Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.