06/03/2018 14:43


ABD Büyükelçiliği karşısına asılan afişte dikkat çeken mesaj

Ankara Sanayi Odası

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan dev afişte verilen mesaj dikkat çekti

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay-yıldızlı dev afiş astı. Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

 

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